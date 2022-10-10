ألكاراس وشفيونتيك دائمًا في الصدارة



ولم يحقق ألكاراس أي فوز بصفته مصنفًا أولاً على العالم منذ اعتلى الصدارة في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت، عقب تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة محرزًا أول لقب كبير في مسيرته.

وحاول الإسباني أن يحقق ذلك مع عودته إلى المنافسات الاسبوع الماضي في دورة أستانا الكازاخستانية، لكنه فوجئ بخسارة في الدور الأول أمام البلجيكي دافيد غوفان.



ويتقدم ألكاراس في التصنيف مواطنه رافايل نادال الذي يكبره بـ17 عامًا، بعد أن أصبحا الأسبوع الماضي أول لاعبين من إسبانيا يحتلان صدارة ووصافة تصنيف "ايه تي بي" منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973.



وتقدم اليوناني تسيتسيباس مركزًا إلى المرتبة الخامسة على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الغائب عن المنافسات منذ أوائل حزيران/يونيو، لتمزق في أربطة كاحله في نصف نهائي رولان غاروس ضد نادال.



وقفز فريتز إلى المركز الثامن، الأفضل في مسيرته، بعد تتويجه بلقبه الثالث هذا العام في طوكيو إثر تفوقه في النهائي على مواطنه فرانسيس تيافو، علمًا أنه كان ضمن دخول العشرة الأوائل إثر فوزه في نصف النهائي على الكندي دينيس شابوفالوف.



لدى السيدات، لم تشهد المراكز الـ13 الأولى أي تغيير، إذ ما زالت شفيونتيك تحلق بعيدة في الصدارة أمام التونسية أنس جابر، رغم خسارتها نهائي دورة أوسترافا التشيكية أمام صاحبة الأرض باربورا كرايتشيكوفا في مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و16 دقيقة، في إحدى أجمل مباريات السيدات هذا العام.



وقفزت كرايتشيكوفا، بطل رولان غاروس 2021، تسعة مراكز إلى المرتبة 14.



- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. الإسباني كارلوس ألكاراس 6740 نقطة

2. الإسباني رافايل نادال 5810

3. النروجي كاسبر رود 5645

4. الروسي دانييل مدفيديف 5245

5. اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5065 (+1)

6. الألماني ألكسندر زفيريف 5040 (-1)

7. الصربي نوفاك دجوكوفيتش 4320

8. الأميركي تايلور فريتز 3510 (+3)

9. الروسي أندري روبليف 3480

10. البريطاني كاميرون نوري 3445 (-2)



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:



1. البولندية إيغا شفيونتيك 10485 نقطة

2. التونسية أنس جابر 4885

3. الإستونية أنيت كونتافيت 4010

4. الإسبانية باولا بادوسا 3934

5. البيلاروسية أرينا سابالينكا 3470

6. الأميركية جيسيكا بيغولا 3447

7. اليونانية ماريا ساكّاري 3355

8. الأميركية كوكو غوف 3047

9. الرومانية سيمونا هاليب 3025

10. الفرنسية كارولين غارسيا 2930