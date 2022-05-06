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تنس المحترفين

ألكاراث يُطيح بنادال ويلاقي دجوكوفيتش في نصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

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أطاح الإسباني كارلوس ألكاراث بمواطنه رافاييل نادال من ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزه عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2 و1-6 و6-3.

AFP

وحقق ألكاراث (19 عامًا)، المصنف تاسعاً عالمياً،  بداية خاطفة وسيطر على مجموعة أولى حسمها 6-2، لكن نادال الرابع عالميًا ردّ بالمثل 6-1 في الثانية. في الثالثة الحاسمة، كسر ألكاراث إرسال نادال مبكرا وحافظ عليه حتى نهاية المباراة حسمها بكرة رائعة لينهي المجموعة 6-3 والمباراة في ساعتين و29 دقيقة.

وقال ألكاراث "الفوز يعني لي الكثير، إنه ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها كل يوم".

وأضاف "التغلب على رافا أفضل لاعب كرة مضرب على الملاعب الترابية يعني لي الكثير". 

وعن سقوطه خلال المجموعة الثانية وتلقيه للعلاج بعد إصابة في كاحله قال "تأثرت بهذا السقوط، لكن عندما خسرت هذه المجموعة شعرت أنه بإمكاني العودة، بذلت أفضل ما لدي وكافحت على كل كرة وأعتقد بأن ذلك كان مفتاح فوزي بالمباراة".

وأمل نادال (35 عاماً)، العائد من إصابة في أضلعه، في مدريد بتعزيز رقمه القياسي في البطولة من خلال التتويج باللقب للمرة السادسة ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الماسترز الذي يملكه دجوكوفيتش (37) بالإضافة إلى التحضير جيدًا لرولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي حقق لقبها 13 مرة.

وسيلاقي الإسباني في نصف نهائي دورة مدريد، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً.

وكان دجوكوفيتش قد تخطّى البولندي هوبرت هوركاتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

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