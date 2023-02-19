ألكاراث يتوج بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة

ورفع ابن الـ 19 عاماً والمصنف أوّل عالمياً سابقاً رصيده إلى سبعة ألقاب، بينها لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، بعدما أنهى مواجهته مع نوري في ساعة و33 دقيقة.

وكان ألكاراث يخوض مشاركته الأولى في إحدى دورات رابطة "أيه تي بي" منذ غيابه عن الملاعب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة باريس للماسترز جراء تعرضه لتمزق في عضلات بطنه أبعده عن المنافسات بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع الحالي.

وتسبب هذا الغياب، لاسيما عن بطولة أستراليا المفتوحة، بخسارة الإسباني الشاب لصدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي حقق اللقب.

وأكد ألكاراث الأحد في نهائي هذه الدورة التي خاضها كمصنف أول وبات فيها أول إسباني يحرز اللقب منذ رافايل نادال عام 2015، تفوقه على نوري المصنف ثانياً في البطولة بالفوز عليه للمرة الرابعة من أصل خمس مواجهات بينهما ليحقق لقبه الخامس على الملاعب الترابية والأول منذ فوزه ببطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك العام الماضي.

وسيكون الإسباني أمام فرصة إضافة لقب آخر على الملاعب الترابية إذ يتوجه إلى ريو دي جانيرو للدفاع عن اللقب الذي أحرزه هناك عام 2022.

في المقابل، فشل نوري (27 عاماً) في إحراز لقبه السابع في مسيرته والاول له منذ أيار/مايو في ليون على ملاعب ترابية أيضاً.