ألكاراث إلى ربع نهائي دورة ريو

وقال ألكاراث بعد أن تحتم عليه العودة من تأخر بمجموعة "إنه تحد كبير أن تواجه لاعبًا مثل فابيو. إنه لاعب مميز وموهوب جدًا. لا تعرف أبدًا ما يخبئه لك".

يلتقي المصنف أول في الدورة تاليًا مع الصربي دوشان لايوفيتش الفائز على مواطنه لاسلو دييري 6-2، 6-4.

