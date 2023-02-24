English
العربية
دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

ألكاراث إلى ربع نهائي دورة ريو

من قبل

عبر الإسباني كارلوس ألكاراث، المصنف ثانيًا عالميًا، بصعوبة إلى ربع نهائي دورة ريو البرازيلية للتنس بفوزه على الايطالي فابيو فونيني 6-7 (5/7)، 6-2، 6-4 الخميس.

reuters

وقال ألكاراث بعد أن تحتم عليه العودة من تأخر بمجموعة "إنه تحد كبير أن تواجه لاعبًا مثل فابيو. إنه لاعب مميز وموهوب جدًا. لا تعرف أبدًا ما يخبئه لك".

يلتقي المصنف أول في الدورة تاليًا مع الصربي دوشان لايوفيتش الفائز على مواطنه لاسلو دييري 6-2، 6-4.
 

دورة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس كارلوس ألكاراث
السابق مدفيديف يعود لنادي الـ10 الأوا
اقرأ
مدفيديف يعود لنادي الـ10 الأوائل وجابر تتراجع إلى المركز الرابع
التالي
-

آخر الأحداث

>