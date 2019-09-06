ضربت هولندا أكثر من عصفور بحجر واحد عقب فوزها على مضيفتها ألمانيا 4-2 يوم الجمعة في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات يورو 2020.

وأنعشت هولندا حظوظها باقتناص المركز الأول وثأرت من ألمانيا التي انتصرت عليها ذهاباً 3-2 كما أعادت الكثير من هيبتها تحت قيادة كومان.



وتناوب على أهداف ألمانيا كلّ من غنابري (9) ورويس من ركلة جزاء (73) فيما سجّل لهولندا دي يونغ (59) وتاه بالخطأ في مرمى فريقه 66 والبديل مالين (79) وفينالدوم (90+1).

ورفعت هولندا رصيدها إلى ست نقاط من ثلاث مباريات فيما تجمد رصيد ألمانيا عند تسع نقاط من أربع مباريات، بينما تتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة بـ12 نقطة من أربع مباريات.

وفي ذات المجموعة حققت بيلاروسيا الفوز الأول من خمس مباريات وجاء على حساب إستونيا متذيلة المجموعة.

ألمانيا وهولندا - التغطية الخاصة

(90+3) غنابري يهدر بغرابة فرصة تسجيل الهدف الثالث.

هدف (90+1): فينالدوم يقتل المباراة بهدف رابع بعد هجمة مرتدة رائعة.

هدف (79): مالين يسجل الثالث لصالح هولندا وسط ضياع دفاع ألمانيا.

(74) نوير يتصدى لتسديدة مالين المباغتة.

هدف (73) - رويس يدرك التعادل من ركلة جزاء.

هدف (66) - تاه يحوّل الكرة بالخطأ إلى مرمى فريقه ويمنح هولندا التقدم.

هدف (59) - دي يونغ يعيد هولندا إلى المباراة بتسجيله هدف التعادل.

(55) نوير يواصل التألق وينقذ ألمانيا من التعادل.

(50) غنابري يهدد مجدداً ودي ليخت يبعد الكرة على أبواب مرمى هولندا.

(42) فرصة هدف محقق يهدرها رويس بالتزامن مع تألق سيليسن.

(26) غنابري جرّب أن يفاجئ سيليسن بكرة ساقطة، لكن التنفيذ كان سيئاً.

(22) دي ليخت يرتقي لكرة عرضية وضربته الرأسية تخطئ المرمى.

(15) محاولة من كروس بتسديد ركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

هدف (9) - غنابري يضع ألمانيا في المقدمة عقب متابعته لكرة ارتدت من سيليسن.

(8) فرصة خطيرة لصالح هولندا بتسديدة من ديباي يبعدها نوير.

انطلاق مباراة ألمانيا وهولندا

التشكيلة الرسمية لكل من ألمانيا وهولندا