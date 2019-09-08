مباراة إيطاليا وفنلندا بث مباشر

موعد مباراة إيطاليا وفنلندا

البث المباشر لمباراة إيطاليا وفنلندا الأحد 9 سبتمبر/ أيلول انطلاقاً من الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إيطاليا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل خليل البلوشي.

مشاهدة مباراة إيطاليا وفنلندا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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