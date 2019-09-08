مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية مباشر

البث المباشر لمباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية

مشاهدة مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية

بات المنتخب الألماني مطالب بالفوز عندما يحل ضيفاً على منتخب أيرلندا الشمالية غداً الاثنين في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب أيرلندا الشمالية المتصدّر وويضع نصب عينيه الفوز خياراً أوحد للحفاظ على حظوظه كاملة في التأهل إلى يورو 2020.

ويبتعد المنتخب الألماني بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الهولندي الثالث مع مباراة أقل لمنتخب الطواحين الذي حقق فوزاً ثميناً على المانشافت 4-2 الجمعة.

مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية بث مباشر الاثنين في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية تجدونه على beIN SPORTS HD1.

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