على ملعب "كونيا بويوكشيهير"، تمتع صاحب الأرض وأمتع المتابعين بمردود فني عال وقتالية بدنية ملفتة سمحت له بإسقاط بطل العالم في روسيا 2018، منتخب فرنسا، بثنائية حملت توقيع المدافع كان أيهان (30) وجنكيز أوندير (40).

بهدذا الفوز التاريخي، تصدرت تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفتيها فرنسا وأيسلندا، في حين حلّت ألبانيا ومولدوفا في المركزين الرابع والخامس توالياً وبرصيد 3 نقاط لكل منهما، وبقيت أندورا متذيلة دون أي نقاط.

ويبقى الملفت أنّ تركيا لم تتلق الهزيمة لخامس مباراة لها توالياً، كم ضرب خط هجومها بقوة حيث سجل 10 أهداف وتميز دفاعها بحصانته إذ حافظ على نظافة الشباك حتى الآن، كل هذا تحت إشراف المدرب الفذ والتاريخي للأتراك شينول غونيش، صاحب ملحمة مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان حين حلّ ثالثاً بقيادة الجيل الذهبي اذي مثله هاكان شوكور وحسن شاش ورشدي رتشبر.

أما ممثل "عاصمة الأنوار" الفرنسية فقد قدّم مردوداً هزيلاً للغاية في إحدى أسوء مباريات منذ تتويجه بطلاً للمونديال الأخير، ويكفي أن نقول بأنّ تشكيلة المدرب ديدييه ديشان لم تسدد أي كرة على المرمى طيلة الدقائق التسعين للمواجهة!

ولحساب المجموعة ذاتها، أسقطت أيسلندا ضيفتها ألبانيا بفضل هدف يوهان بيرغ غودمونسون (22).

من جهتها، حققت مولدوفا فوزها الأول في التصفيات على حساب متذيل المجموعة أندورا بهدف يتيم حمل توقيع إيغور أرماس (9) في مواجهة شهدت طرد المولدوفي أرتور إيونيتا (47) عقب حصوله على الإنذار الثاني.

ملخص مباراة واهداف مباراة تركيا وفرنسا (2-0)

نهاية المباراة: تركيا تطمس "بلد الأنوار"

- دق 85: بوراك يلماز يعود لإهدار فرصة محققة للهدف الثالث وتسجيل نتيجة تاريخية في مرمى "الديوك" بعد أن سدّد كرة ضعيفة مرت بجانب القائم رغم موقعه المناسب.

- دق 69: "صاروخية" لاعب الوسط التركي محمود كاد تخترق الشباك الفرنسية لولا استنجاد لوريس بكامل مخزون خبرته لتحويل الكرة إلى ركنية.

- دق 56: تركيا تهدر فرصة الهدف الثالث عبر فرصتين متلاحقتين لا سيما بقدم القناص وقائد الفريق بوراك يلماز، هذا الأخير الذي اصطدم بيقظة الحارس لوريس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: تركيا تتقدم على بطل العالم (2-0)

- دق 43: المدافع المحوري ديميرال يقترب من "اغتيال" الأحلام الفرنسية في العودة إلى اللقاء بالهدف الثالث غير أن رأسيته مرت بجانب القائم بسنتيمترات.

- دق 40: هدف ا جنكيز أوندير، نجم روما الإيطالي، يضاعف النتيجة لتركيا بالهدف الثاني بتسديدة قوية أعقبت اسثماراً جماعياً لحالة من الارتباك والعشوائية الذي ظهر بها دفاع "الديوك".

- دق 38: بوراك يلماز يحرم تركيا من الهدف الثاني بعد رعونة في التعامل مع كرة في موقع مثالث داخل المنطقة ولكن تسديدته الضعيفة لم تشكل أي قلق للحارس هوغو لوريس.

- دق 30: هدف ا بعد نصف ساعة كستها الرتابة وغياب الفرص.. تركيا تنفجر وتصدم فرنسا بهدف أول جميل من رأسية قوية لأيهان سبقها تمهيد من ديميرال وتنفيذ محكم لجنكيز أوندر.

انقضت نصف ساعة كاملة من عمر المواجهة الساخنة من حيث الأجواء الجماهيرية غير أنها ليست كذلك من حيث وجود الفرص والمحاولات الخطيرة على المرمى من الجانبين.

بداية المبارة

تركيا - فرنسا.. تشكيلتا المنتخبين