لا تفوتوا مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا في قمة مباريات يوم السبت في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.

وفرضت مباراة فرنسا وتركيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وتأمل فرنسا أن تفك شراكة الصدارة عن تركيا وتحقق فوزها الثالث توالياً.



مباراة فرنسا وتركيا - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS السبت في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة HD1 .

مباراة فرنسا وتركيا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة فرنسا وتركيا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة فرنسا وتركيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.