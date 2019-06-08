على استاد غرادسكي، افتتح الويلزي جيمس لاورينس النتيجة لأصحاب الأرض بعد تسجيله هدفا بالخطأ ضد مرماه (17)، وضاعف ايفان بيريسيتش مهاجم انتر الايطالي النتيجة لكرواتيا (48)، وفي الشوط الثاني قلصت ويلز الفارق عبر ديفيد بروكس (77).

وتحتل كرواتيا الصدارة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة ضد المجر بينما تحتل ويلز المركز الثالث مؤقتا برصيد 3 نقط (فوز وخسارة).

وفي المجموعة الثامنة، حققت ايسلندا انتصارها الثاني بعد فوزها الصعب على البانيا بهدف دون رد سجله اللاعب يوهان بيرغ غودموندسون (22).

ورفعت ايسلندا رصيدها الى 6 نقاط بفارق الاهداف خلف فرنسا وتركيا اللتين تتواجهان لاحقا، بينما تحتل ألبانيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط (خسارتان وفوز).