

أقيمت المباراة مساء الأحد على ملعب كارديف، وفرط المنتخب الكرواتي بفرصة ضمان التأهل المبكر إلى النهائيات بتعادله مع مستضيفه الويلزي بهدف لنيكولا فلاشيتش أحرزه في الدقيقة التاسعة مقابل هدف لغاريث بايل (4+45).

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة بفارق نقطتين عن المجر الثانية و 4 عن سلوفاكيا الثالثة الغائبة عن هذه الجولة، فيما رفعت ويلز رصيدها إلى 8 في المركز الرابع.

ومن جهتها، أبقت المجر على آمالها ببلوغ النهائيات للمرة الثانية تواليا والرابعة فقط في تاريخها، وذلك بفوزها على ضيفتها أذربيجان 1-صفر.

