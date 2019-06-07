وأصيب كانتي في التدريبات قبل مباراة فريقه تشيلسي ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي لكنه شارك لمدة 90 دقيقة في الفوز 4-1.

وانضم اللاعب البالغ عمره 28 عاما إلى تشكيلة فرنسا في الانتصار 2-صفر على بوليفيا في مباراة ودية في نانت يوم الأحد الماضي لكنه لم يلعب.

وكتب الاتحاد الفرنسي في حسابه في تويتر مشيرا إلى أن المدرب ديدييه ديشان لن يضم أي لاعب بديل "للأسف نغولو كانتي لن يستطيع اللعب في التصفيات ضد تركيا وأندورا بسبب إصابة في الركبة".

وتحل فرنسا، التي تتصدر المجموعة الثامنة بانتصارين في مباراتين حتى الآن، ضيفة على تركيا في قونيا غدا السبت قبل أن تلعب ضد أندورا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتضم المجموعة كل من ألبانيا وأيسلندا ومولدوفا.