وأصيب حارس برشلونة الإسباني بركبته فيما عانى لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إصابة عضلية.

وتحل ألمانيا في 8 حزيران/يونيو على بيلاروسيا ثم تستضيف إستونيا في ماينتس بعدها بثلاثة أيام.

وأشار الاتحاد الألماني أن الحارس مانويل نوير استدعي "في الوقت الحالي"، إذ يعاني حارس بايرن ميونيخ بطل الدوري منذ أسابيع من إصابة عضلية في ربلة ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في البوندسليغا. وقد يستعيد موقعه السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس ضد لايبزيغ.

وخاضت المانيا مباراة واحدة في مجموعتها الثالثة فازت فيها على أرض هولندا 3-2.

في ما يأتي التشكيلة من 22 لاعباً:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)، كيفن تراب (اينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيكو شولتس (هوفنهايم)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونيخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: يوليان براندت وكاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن يمونيخ)، وإيلكاي غوندوغان ولوروا سانيه (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وماركو رويس (بوروسيا دورتموند).

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزيغ).



