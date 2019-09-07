اقتنصت البرتغال ثلاث نقاط بغاية الأهمية من أرض مضيفتها صربيا بعد الفوز عليها 4-2 يوم السبت في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية ضمن تصفيات يورو 2020.

وحققت البرتغال أول فوز لها في ثلاث مباريات بالتصفيات في الوقت الذي تلقت به صربيا خسارتها الثانية في أربع مباريات.

وسجّل رباعية البرتغال كلّ من ويليام كارفايو وغونزالو غوديش وكريستيانو رونالدو وبيرناندو سيلفا (42 و58 و80 و86)، بينما سجّل لصربيا ميلنكوفيتش وميتروفيتش (68 و85).

وصار رصيد البرتغال خمس نقاط في المركز الثاني أمام صربيا ولوكسمبورغ (4) وخلف أوكرانيا (13 نقطة)، علماً أن ليتوانيا تحتل المركز الأخير بنقطة يتيمة.

وعادت أوكرانيا بالنقاط من أرض ليتوانيا بثلاثية نظيفة حملت توقيع ألكسندر زينتشنكو (7) ومارلوس (27) ورسلان مالينوفسكي (61(.

أوكوجاءت صدارة أوكرانيا مع 13 نقطة من 5 مباريات بعد أربعة انتصارات وتعادل.

مباراة البرتغال وصربيا - التغطية الخاصة

(90+3) الدفاع يبعد محاولة البديل الشاب جواو فيليكس إلى ركنية.

هدف (86)- بيرناردو سيلفا يعيد الفارق إلى هدفين ويحبط آمال صربيا بالتعديل.

هدف (85)- ميتروفيتش يسدد كرة صاروخية تسكن شباك البرتغال.

هدف (80)- رونالدو يترجم مجهوداته الكبيرة ويوقع على هدف قتل المباراة الثالث.

(69) باتريسيو ينقذ مرمى البرتغال برشاقة مبعداً تسديدة البديل لياييتش.

هدف (68)- ميلنكوفيتش يذلل الفارق من ضربة رأس.

هدف (58)- غوديش يترجم جملة تكتيكية ويضيف الثاني من تسديدة قوية.

(51) المحاولات من خارج منطقة الجزاء مستمرة وهذه المرة لصالح صربيا عبر ميليفويوفيتش تخطى الشباك.

(50) رونالدو يظهر مجدداً بتسديدة من ركلة حرة مباشرة مرت قريبة جداً من المرمى.

(48) رونالدو حاول أن يباغت دميتروفيتش حارس صربيا وتسديدته تجاور المرمى.

هدف (42)- ويليام كارفايو يستغل خطأً من حارس صربيا ويضع البرتغال في المقدمة.

(38) أخطر فرص المباراة من تسديدة كولاروف تمر بجانب مرمى البرتغال.

(29) كريستيانو بدأ يظهر والحظ يعانده في المرة الأولى وراية التسلل توقفه في الثانية خلال دقيقة واحدة.

- انتصاف الشوط الأول وعجز كامل عن تشكيل أي خطورة تذكر مع أفضلية نسبية لأبطال أوروبا.

مرور 10 دقائق على الشوط الأول والحذر هو السمة السائدة من الجانبين.

انطلاق مباراة البرتغال وصربيا.

التشكيلة الرسمية لمنتخب البرتغال