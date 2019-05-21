وسينضم لونغليه مدافع برشلونة وماينان حارس ليل المتألق هذا الموسم ودوبوا مدافع ليون إلى رفاقهم الذين يستعدون لمواجهة بوليفيا في نانت ودياً، ثم تركيا وأندورا على التوالي في تصفيات يورو 2020.

وسيغيب عن التشكلية حارس مرسيليا ستيف مانداندا على أن يلتحق بها لوريس بعد نهائي دوري الأبطال، أما في خط الهجوم، فكان اللافت عودة مهاجم إشبيلية وسام بن يدر.

واستفاد لانغليه (23 عاما) من غياب مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي، فيما جاء استدعاء دوبوا على حساب مدافع موناكو جبريل سيديبيه.

وعلق ديشان على ذلك قائلا "هذا امتياز بالنسبة إلي. لدي في كل الخطوط مرشحون جديون لمنتخب فرنسا".

وتلعب فرنسا في المجموعة الثامنة التي تضم، إضافة الى تركيا وأندورا، ثلاثة منتخبات هي أيسلندا وألبانيا ومولدافيا، على أن يتأهل الأول والثاني الى الأدوار النهائية للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية.



24 joueurs appelés par Didier Deschamps dont 3 nouveaux ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus



France🆚Bolivie - Dim. 02/06 à Nantes

Turquie🆚France - Sam. 08/06

Andorre🆚France - Mar. 11/06 pic.twitter.com/PMBFYE4yV9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 21, 2019



