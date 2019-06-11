وسجل ماركو رويس (10 و37) وسيرج غنابري (17 و62) وليون غوريتسكا (20) وإيلكاي غوندوغان (26 من ركلة جزاء) وتيمو فيرنر (79) ولوروا سانيه (88) الأهداف الثمانية.

على ملعب أوبل أرينا في ماينتس، كادت ألمانيا تفتتح التسجيل في وقت مبكر عندما تابع سيرج غنابري كرة من يوشوا كيميش مرت بجانب المرمى (5)، وأسفر الضغط المتواصل عن هدف أول سجله ماركو رويس بعد كرة من تيلو كيهرر (10).

واتبعه غنابري بهدف ثان اثر تمريرة من لوروا سانيه (17)، وجاء الثالث عبر ليون غوريتسكا الذي تابع برأسه عرضية من كيميش (20).

وحصل غوريتسكا على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل يوناش تام انبرى لها بنجاح إيلكاي غوندوغان وسجل منها الهدف الرابع (26).

وأضاف رويس الهدف الثاني الشخصي والخامس للـ"مناشافات" من ركلة حرة نفذها باتقان (37)،

وفي الشوط الثاني، انتقل المنتخب الإستوني من حالة الدفاع الى الهجوم، وهدد مرمى مانويل نوير في بعض محاولات لاعبيه لاسيما سيرغي زينيوف (48 و56)، لكن تمريرة من البديل مارسيل هالستنبرغ الى غنابري كانت كافية بالنسبة الى رجال المدرب يواكيم لوف لإضافة الهدف السادس (62).

وسجل مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر الهدف سابع بعد تلقيه كرة بينية من يوليان دراكسلر (79) قبل أن يختتم مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي سانيه المهرجان الألماني بالثامن اثر تمرمر من دراكسلر (88).

وضمن المجموعة ذاتها، حققت أيرلندا الشمالية الأهم بفوز رابع تواليا وبقيت في صدارة المجموعة عندما هزمت بصعوبة مضيفتها بيلاروسيا بهدف وحيد سلجه باتريك ماكناير (86).

وتتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة برصيد 12 نقطة من 12 ممكنة، بفارق ثلاث نقاط أمام ألمانيا التي لعبت ثلاث مباريات فقط، في حين غابت هولندا (3 نقاط من مباراتين) عن هذه الجولة.

