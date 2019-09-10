وابتعد منتخب الأسود الثلاثة بصدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفوزه في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.

سجّل لإنكلترا ستيرلينغ (8) وكاين (19) وفويفودا (38 بالخطأ في مرمى فريقه) و سانشو (44 و46) ولكسوفو بيريشا (1 و49) و موريكي (55).

وألحق رجال المدرب غاريث ساوثغيت الخسارة الأولى بكوسوفو بعد 15 مباراة متتالية للأخيرة من دون خسارة، وبات منتخب كوسوفو بالتالي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط على جدول الترتيب خلف نظيره التشيكي الثاني (9 نقاط) الذي فاز خارج أرضه على مونتينيغرو بثلاثية نظيفة.

وجاءت المباراة التي احتضنها استاد سانت ماري في ساوثهامبتون، حماسية بين الطرفين حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الدار 5-1 بعد هدف مبكر للضيوف مهّد لسيناريو مثير.

وأجرى المدرب غاريث ساوثغيت ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي اكتسحت بلغاريا 4-صفر السبت، إذ أشرك جايدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بدلا من ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وترنت ألكسندر-أرنولد ظهير ايمن ليفربول بدلا من كيران تريبيير لاعب اتلتيكو مدريد الإسباني، وبين تشلويل مدافع ليستر سيتي بدلا من داني روز ظهير ايسر توتنهام.

وفاجأت كوسوفو مضيفتها عندما افتتحت التسجيل بعد مرور 34 ثانية على صافرة البداية، إثر خطأ دفاعي فادح لمايكل كين مدافع ايفرتون بعد تمريرة خاطئة الى زميله هاري ماغواير قلب دفاع مانشستر يونايتد، خطفها فيدات موريكي ومررها إلى فالون بيريشا ليضع الضيوف في المقدمة.

ولم يتأخر الأسود الثلاثة في الرد بعد أن رفع روس باركلي لاعب خط وسط تشلسي الكرة من ركنية وصلت إلى رأس كين مررها الى رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي أسكنها رأسية في الشباك، رافعًا رصيده إلى أربعة اهداف في التصفيات (8).

ومنح هاري كاين التقدم لإنكلترا بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى بعد انطلاقة مميزة لستيرلينغ من وسط الملعب، مررها إلى مهاجم سبيرز الذي سددها أرضية في مرمى الحارس أريانيت موريتش مسجلا هدفه السادس في التصفيات (19).

وأظهر منتخب كوسوفو نية في مقارعة مضيفه وكاد مرغيم فويفودا أن يدرك التعادل عندما سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجانب مرمى الحارس جوردان بيكفورد (37).

لكن فويفودا سرعان ما تحول إلى الجهة الأخرى من الملعب وسجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه عندما مرر سانشو كرة عرضية وضعها الظهير الأيمن في مرمى فريقه (38)، وسط احتجاج المدرب السويسري برنارد شالانديس لتواجد مدافعه فيدان أليتي على أرض الملعب بعد التحام مع أرنولد.

وسرعان ما رفعت إنكلترا من غلتها بهدفين لسانشو في غضون دقيقتين من تمريرتين حاسمتين لستيرلينغ ليسجل ابن الـ19 عامًا أول أهدافه في التصفيات وينهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 5-1 (44 و45+1).

وأسوة بالشوط الأول، فاجأت كوسوفو إنكلترا بهدف مبكر بعدما خسر ديكلان رايس الكرة في منتصف الملعب وصلت إلى فيدات موريكي على الجهة اليمنى رفعها خلف المدافعين لتصل إلى بيريشا الذي راوغ جوردن هندرسون قائد ليفربول وأسكنها في الزاوية اليسرى (49).

وأدخل منتخب كوسوفو، الذي انضم إلى عائلة الاتحاد الأوروبي عام 2015، القلق في نفوس الجماهير الحاضرة في ملعب سانت ميري عندما تحصل مهاجمه موريكي على ركلة جزاء بعد عرقلة من ماغواير، ترجمها الأول بنجاح ليقلص الفارق (55).

وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها الشباك الانكليزية ثلاثة أهداف في مباراة على أرضها منذ أن سقطت أمام هولندا 2-3 على ملعب ويمبلي في شباط/فيراير 2012.



ومنع الحارس موريتش إنكلترا من إكمال "نصف الدزينة" عندما تصدى لركلة جزاء سددها كاين بعد تعرض باركلي لعرقلة من المدافع أمير رحماني داخل المنطقة (65)، قبل أن يعترض القائم الأيمن تسديدة من مسافة قريبة لستيرلينغ (73).

وكاد ماركوس راشفود، بديل سانشو، أن يسجل بعد دقيقة فقط من نزوله من تسديدة قوية تصدى لها موريتش (86)، قبل أن يهدد بيرسانت سيلينا لاعب سوانسي سيتي الويلزي مرمى بيكفورد بتسديدة مرت بجانب القائم الايسر (87).

وفي المباراة الأخرى من المجموعة تفوقت تشيكيا على مضيفتها مونتينيغرو 3-صفر رافعة رصيدها إلى تسع نقاط من خمس مباريات في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مونتينيغرو عند نقطتين من خمس مباريات.

وسجل توماس سوتشيك (54) ولوكاس ماسوبوست (57) وفلاديمير داريدا (90+5) اأهداف.