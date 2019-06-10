تصفيات يورو 2020

جاءت ثلاثية بطل أوروبا 2008 و2012 عبر القائد سيرجيو راموس في الدقيقة (64 من ركلة جزاء) وألفارو موراتا في الدقيقة (85 من ركلة جزاء أيضاً)، وميكاييل أويارزابال (87).

بهذا الفوز عزّز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة رافعاً رصيده إلى 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن رومانيا الثانية والفائزة على مالطا بالنتيجة ذاتها 3-صفر، فيما تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف رومانيا.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب النرويج على مضيفه منتخب جزر فارو بثنائية نظيفة رفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن مالطا الخامسة فيما بقي منتخب جزر فارو في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

وفي المجموعة السابعة، عزّز المنتخب البولندي صدارته برباعية رفع بها رصيده إلى 12 نقطة موسعاً الفارق مع صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط.

وارتقى المنتخب النمساوي إلى المركز الثالث بـ 6 نقاط بفوزه الثمين 4-1 على مقدونيا التي تجمّد رصيدها عند 4 نقاط وتراجعت إلى المركز الخامس تاركة الرابع لسلوفينيا (5 نقاط) التي فازت على لاتفيا (الأخيرة برصيد خال من النقاط) بخماسية نظيفة.