وتدين بلجيكا بفوزها السادس على التوالي في التصفيات الى لاعب وسط مانشستر سيتي اإنكليزي كيفن دي بروين الذي تألق مع ثلاث تمريرات حاسمة وسجل الهدف الرابع (82)، فيما تناوب على الاهداف الاخرى روميلو لوكاكو (9) وتوماس فيرمايلن (24) وتوبي ألدرفيريلد (32).

ورفعت بلجيكا رصيدها في صدارة المجموعة التاسعة الى 18 نقطة من 18 ممكنة لتدنو خطوة اضافية من النهائيات القارية المقررة في 12 دولة صيف عام 2020 ، فيما تجمد رصيد اسكتلندا في المركز الخامس مع 6 نقاط.

ويتقدم "الشياطين الحمر" بفارق 3 نقاط عن روسيا الفائزة على ضيفتها كازخستان 1-صفر سجله ماريو فرنانديز في اللحظات القاتلة من عمر اللقاء (89)، فيما تقدمت قبرص للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، بنفس عدد النقاط مع كازخستان ولكن بفارق الاهداف لصالحها، بعد فوزها الكبير على متذيلة الترتيب سان مارينو 4-صفر تناوب على تسجيلها يانيس كوسولوس (2 و73) وفوتيوس بابوليس (38) وكوستاكيس أرتيماتاس (75).

وافتقدت ثالثة مونديال روسيا 2018 التي يشرف على تدريبها الإسباني روبرتو مارتينيز (46 عاما) لجهود الشقيقين إدين وثورغان هازار بسبب الاصابة للمباراة الثانية تواليا، بعدما غابا عن اللقاء امام سان مارينو الذي انتهى برباعية نظيفة لبلجيكا.

وبدأ المنتخب الاسكتلندي ضاغطا على الضيوف في سعيه لاقتناص هدف التقدم، لكن بلجيكا استفادت من هجمة مرتدة بدأها دريس مرتنز ومرر كرة بالعمق الى المندفع دي بروين ومنه عرضية داخل المنطقة في الجهة اليسرى الى لوكاكو المنتقل الى إنتر ميلان الإيطالي بالاعارة من مانشستر يونايتد، فلم يجد صعوبة في تسديد كرة أرضية زاحفة هزت شباك الحارس دافيد مارشال (9).

ورفع لوكاكو رصيده في التصفيات إلى أربعة اهداف وإلى 49 بقميص "الشياطين الحمر".

واظهر الثنائي دي بروين - لوكاكو خطورته مجددا امام مرمى اسكتلندا، وبعد لعبة جماعية مرر الاول للثاني كرة فشل في التعامل معها وسدد برعونة امام المرمى (18).

واضافت بلجيكا الهدف الثاني بعد ركنية لعبت قصيرة مررها عرضية دي بروين حولها مدافع فيسل كوبي الياباني توماس فيرمايلن بتسديدة بقدمه اليسرى من الامتار الستة إلى الشباك (24).

وأضاف مدافع توتنهام الانكليزي ألدرفيريلد الهدف الثالث بعد ركنية من دي بروين ورأسية اصطدمت بالعارضة واستقرت خلف خط المرمى (32).

وواصلت بلجيكا ضغطها مع بداية الشوط فهدد مرتنز من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء مرمى المضيف بعدما حاور وسدد بيسراه كرة "طار" لها الحارس مارشال مانعا رابع اهداف اللقاء (48).

ولاحت فرصة لاصحاب الارض لتقليص الفارق عبر أندرو روبرتسون بطل أوروبا مع ليفربول الانكليزي الذي سيطر على كرة من العمق وسدد ولكن الخروج الصحيح للحارس تيبو كورتوا حال دون تسجيل الهدف (51).

وكاد دي بروين أن يضيف الهدف الرابع بعد لعبة مشتركة مع مرتنز ولكن تسديدته بقدمه اليمنى مرت بمحاذاة قائم مارشال (71)، قبل أن يتوج جهوده بهدف من تسديدة لولبية في الزاوية البعيدة (82).

واطلق حكم اللقاء صافرة النهاية على وقع تسديدة اخيرة لبلجيكا من 18 مترا للبديل ياري فيرشايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ارتمى لها بنجاح الحارس مارشال (90+2).

انتصار صعب لروسيا

وفي المجموعة عينها، تغلبت روسيا على ضيفتها كازاخستان بهدف نظيف متأخر في الدقيقة 89 سجله ماريو فيرنانديز بكرة راسية إثر ركلة حرة غير مباشرة لعبها ألكسندر غولوفين. وأضاعت روسيا العديد من الفرص وواجهت دفاعاً متكتلاً قبل ان تخطف فوزاً كافياً بمنحها النقاط الثلاث.

وكانت روسيا فازت على كازاخستان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب.



وبات رصيد روسيا 15 نقطة في المركز الثاني خلف بلجيكا فيما استقر رصيد كازاخستان على 7 نقاط في المركز الثالث مقل قبرص الرابعة التي هزمت سان هزمت مضيفتها سان مارينو برباعية نظيفة.