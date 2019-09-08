ويسعى الاتزوري إلى مواصلة التغريد وحيداً في الصدارة بعد أن حقق خمسة انتصارات في الجولات الخمس الماضية. وفوزه على فنلندا سيوسع الفارق بينهما إلى ست نقاط ما يقرب رجال المدرب روبيرتو مانشيني من التأهل مبكرا إلى بطولة أوروبا.. ويغيب عن المواجهة ماركو فيراتي بسبب الإيقاف.

من جهته أنهى المنتخب الفنلندي تحضيراته لملاقاة نظيره الإيطالي.

ويسعى المنتخب الفنلندي لتعزيز حظوظه في التأهل، خاصة ً أنه يحتل المركزَ الثاني في المجموعة، خلف إيطاليا، بعد فوزه في أربع من مبارياته الخمس ولم يخسر سوى من الأتزوري في لقاء الذهاب بينهما. ولا يقف التاريخُ لصالح الفنلنديين، الذين خسروا في 12 من 14 مباراة أمام إيطاليا، وحققوا فوزاً وحيداً يعود إلى العام 1912. ويعول المنتخب الفنلندي بشكل كبير على نجمه تيمو بوكي، هداف نوريتش سيتي الذي احرز خمسة أهداف منذ بداية الموسم الحالي للدوري الإنكليزي الممتاز.

