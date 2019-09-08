واصلت إيطاليا مشوارها المبهر في تصفيات يورو 2020 إثر انتصارها على مضيفتها ووصيفتها فنلندا 2-1 يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة من مباريات المجموعة العاشرة.

ولم يكن فوز إيطاليا سهلاً على الإطلاق بعدما افتتح لها إيموبيلي التسجيل (59) وردّ عليه بوكي مدركاً التعادل من ركلة جزاء (72).

واحتاجت إيطاليا إلى ركلة جزاء مشكوك بصحتها لتقتنص الفوز والنقاط الثلاث بعدما نفذها جورجينيو بنجاح (79).

هدف أول لإيموبيلي منذ عامين

وفك مهاجم لاتسيو صيامه عن التهديف دولياً، وسجل هدفه الأول منذ الخامس من أيلول/سبتمبر 2017.



وردت فنلندا بركلة جزاء انبرى لها هداف نوريتش سيتي الإنكليزي بوكي بنجاح، ورد عليه لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي جورجينيو بركلة جزاء منح بها الفوز للطليان.



وأجرى مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على أرمينيا 3-1 الخميس، فدفع بإيموبيلي مكان أندريا بيلوتي، وستيفانو سينسي مكان ماركو فيراتي، وفرانشيسكو أتشيربي مكان أليسيو رومانيولي، وأرماندو إيتزو مكان أليساندرو فلورنتسي، ولورنتسو بيليغريني مكان فيديريكو برنارديسكي.



لكن المدرب الإيطالي تلقى ضربة موجعة مبكرة بإصابة المدافع ايمرسون بالمييري في الدقيقة السابعة ليترك مكانه لفلورنتسي.



وكانت أول وأخطر فرصة لايطاليا تسديدة سينسي "على الطائر" بيمناه من خارج المنطقة أبعدها الحارس لوكاس هراديسكي ببراعة إلى ركنية (27)، وأخرى لنيكولا باريلا من داخل المنطقة تصدى لها الحارس (28)، ورأسية لإيموبيلي من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيمن (31)، وتسديدة "على الطائر" لفلورنتسي من حافة المنطقة بين يدي هراديسكي (36).



وكاد سينسي يفعلها بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (44)، وأنقذ هراديسكي مرماه من هدف محقق بإبعاده انفراد كييزا (44).



وكانت فنلندا البادئة بالتهديد في الشوط الثاني بتسديدة قوية لبوكي من داخل المنطقة بجوار القائم الأيمن للحارس جانلويجي دوناروما (47).



وافتتحت إيطاليا التسجيل عبر إيموبيلي بضربة رأسية (59).



وحصلت فنلندا على ركلة جزاء إثر عرقلة بوكي من قبل سينسي داخل المنطقة فانبرى لها مهاجم نوريتش سيتي بنفسه مدركاً التعادل (72).



وحصلت إيطاليا على ركلة جزاء عندما لمس المدافع أولي فايسانن كرة بيده داخل المنطقة إثر تسديدة لنيكولو باريلا فانبرى لها جورجينيو بنجاح على يمين هراديسكي (78).

وتعثرت اليونان بالتعادل مع ضيفتها ليشتنشتاين 1-1.

سجّل ماسوراس لأصحاب الأرض (33) وعدّل سالانوفيتش قبل خمس دقائق من النهاية.

وحصدت ليشتنشتاين بذلك أول نقطة في التصفيات مقابل خمس نقاط لليونان الخامسة.

