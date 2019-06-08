حقق منتخب إيطاليا الفوز الثالث باكتساحه مضيفه المنتخب اليوناني 3-0 اليوم السبت في أثينا ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

سجل اهداف إيطاليا نيكولو باريلا (23) ولورينزو اينسيني (30) وليوناردو بونوتشي (33).

وكانت إيطاليا سحقت ليشتنشتاين 6-0 في الجولة الأولى وتغلبت على فنلندا 2-0 في الجولة الثانية.

وشهدت المجموعة اليوم أيضاً فوز فنلندا على البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة في هلسنكي سجلها تيمو بوكي (56 و68).

كما تغلبت أرمينيا على ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة سجلها غيفورغ غازاريان (2) وألكسندر كارابتيان (18) وتيغران برسيخيان (90).

تتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 9 نقاط أمام فنلندا الثانية (3 نقاط) واليونان الرابعة (4) وهو نفس رصيد البوسنة الخامسة، فيما تملك أرمينيا 3 نقاط ولا شيء لمنتخب ليشتنشتاين.