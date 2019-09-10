واصلت البرتغال صحوتها في تصفيات يورو 2020 وحققت فوزها الثاني توالياً، وجاء على حساب مضيفتها ليتوانيا 5-1 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء انتصار البرتغال الثاني من أصل أربع مباريات بفضل أهداف رونالدو الأربعة، إذ سجّل الدون في الدقائق (7 من ركلة جزاء) و(61 و65 و76) قبل أن يضيف كارفايو الهدف الخامس 90+2، علماً أن ليتوانيا سجلت الهدف الشرفي بفضل أندريوسكيفيسيوس (28) وكانت قد أدركت التعادل قبل انتفاضة رونالدو.

وعزز رونالدو صدارته لائحة الهدافين التاريخيين للبرتغال بعدما رفع رصيده إلى 93 هدفاً في 160 مباراة.



وفرض رونالدو نفسه نجما للمباراة فمنح التقدم للبرتغال من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه بيمناه داخل المرمى (7).



ونجحت ليتوانيا في إدراك التعادل عبر فيتاوتاس أندريوسكيفيسيوس بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها مانتاس كوكليس (28).



وضرب رونالدو بقوة في الشوط الثاني، فأعاد التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (61)، ثم أضاف الهدف الثالث بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من جناح مانشستر سيتي الإنكليزي برناردو سيلفا (65)، محققاً الهاتريك الثامن مع منتخب بلاده والـ54 في مسيرته الاحترافية.



وتابع رونالدو هوايته التهديفية بتسجيله الهدف الرابع بيمناه من مسافة قريبة أيضا إثر تمريرة من سيلفا (76).



وختم لاعب الوسط ويليام كارفاليو المهرجان بالهدف الخامس (90+2).



ورفعت البرتغال رصيدها بفضل هذا الانتصار إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أوكرانيا المتصدرة والتي لعبت مباراة أكثر.

وعادت صربيا للتوازن عقب فوزها على مضيفتها لوكسمبورغ 3-1 رافعة رصيدها إلى سبع نقاط.

وسجل لصربيا التي أصبحت ثالثة كلّ من ميتروفيتش (36 و78) ورادونجيتش (55)، فيما تكفّل توربل بهدف لوكسمبورغ الوحيد (66).