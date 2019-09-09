نهضت ألمانيا سريعاً من كبوتها في تصفيات يورو 2020 بعد فوزها على مضيفتها إيرلندا الشمالية 2-0 يوم الإثنين في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة.

وردّت ألمانيا اعتبارها بعد هزيمتها أمام ضيفتها هولندا منذ أيام 4-2 واقتنصت الفوز والصدارة من إيرلندا الشمالية التي تلقت خسارتها الأولى عقب أربعة انتصارات.

وكان الأداء حذراً من الجانبين في الشوط الأول قبل أن يسجل هالشتنبرغ هدفاً رائعاً للمانشافت (48) ساعد كتيبة لوف على فرض سيطرتها في أول ربع ساعة، ومن ثم أضاف غنابري الثاني من هجمة مرتدة في الوقت بدل الضائع (90+3).

وانقسم النصف الأخير من الشوط الثاني بين الفريقين إذا حاول أصحاب الأرض التعديل حتى ربع ساعة الأخير من اللقاء قبل أن تمسك ألمانيا زمام المبادرة وتجر المباراة إلى برّ الأمان.

من جهة أخرى نجحت هولندا في مواصلة نتائجها الجيدة إذ انتصرت على مضيفتها إستونيا 4-0 جعلتها ترفع رصيدها إلى تسع نقاط بفارق ثلاث فقط عن ألمانيا وإيرلندا الشمالية.

وسجّل بابل ثنائية للطواحين قبل أن يضيف ديباي الهدف الثالث وفينالدوم الرابع (17 و47 و76 و87).

ألمانيا وإيرلندا الشمالية - التغطية الخاصة

هدف (90+3) - ألمانيا تسجل الثاني بفضل المتألق غنابري.

(84) هافرتز يهدر فرصة سانحة للتسجيل بتسديدة تأخر في تحويلها إلى المرمى.

(69) البديل هافرتز كاد يباغت إيرلندا الشمالية وضربته الرأسية تجاور مرمى فاريل.

- انتصاف الشوط الثاني وتحسن أداء إيرلندا الشمالية الذي رافقه تحفظ ألماني والنتيجة تشير لتقدم تلامذة لوف بهدف دون رد حتى الآن.

(53) عدة فرص خطيرة لألمانيا وهذه المرة من فيرنر تبعد إلى ركنية.

هدف (48) - ألمانيا تبدأ الشوط الثاني بقوة بتسديدة رائعة من هالشتنبرغ.

(45+1) فيرنر يرد مباشرة والحارس يتألق.

(45) واشينغتون يضيع بغرابة فرصة افتتاح التسجيل لصالح إيرلندا الشمالية.

(44) كروس يحاول بتسديدة على الطائر تخطئ المرمى.

تاه يشارك مكان غينتر مع الدقيقة الأربعين بسبب إصابة الأخير.

(27) تيمو فيرنر كاد يفتتح التسجيل لصالح المانشافت لكن الكرة ترتطم بيد المدافع دون إعلان الحكم عن شيء !

- انتصاف الشوط الأو ووضع ألمانيا غير مطمئن لكن كل شيء وارد في الدقائق المقبلة.

(18) كيثكارت يبعد كرة عرضية ألمانية إلى ركنية.

(7) نوير يتصدى ببراعة لانفراد واشينغتون.

(6) واشينغتون يبدأ فرص المباراة بكرة خطيرة تجاور مرمى نوير.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية