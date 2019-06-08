حققت ألمانيا فوزها الثاني بتغلبها على مضيفتها بلاروسيا اليوم السبت في مينسك ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

سجل لألمانيا ليروي ساني (13) وماركو رويس (62).

وهذا الفوز الثاني لألمانيا بعد تفوقها على مضيفتها هولندا في مباراتها الأولى 3-2. وتستضيف ألمانيا أستونيا في 11 يونيو بعد ثلاثة أيام.

وبات رصيد ألمانيا 6 نقاط وراء منتخب أيرلندا الشمالية الذي يملك 9 نقاط إذ تغلب على مضيفه منتخب استونيا 2-1 اليوم السبت.

وحقق منتخب أيرلندا الشمالية الانتصار الثالث على التوالي ليتربع في صدارة المجموعة بينما ظل منتخب استونيا بدون رصيد.

وافتتح كونستانتين فاسيليفا التسجيل لاستونيا في الدقيقة 25 ثم حسم منتخب أيرلندا الشمالية المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كونور واشنطن وماغينيس في الدقيقتين 77 و80.

وكانت ايرلندا الشمالية تغلبت على استونيا على أرضها 2-0 وعلى بلاروسيا 2-1.

وتضم المجموعة منتخب هولندا.