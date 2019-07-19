"يويفا" يعاقب الاتحاد البلغاري لكرة القدم

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا انضباطيا ضد الاتحاد البلغاري لكرة القدم بعد تصرفات جماهيره أمام كوسوفو وجمهورية التشيك في التصفيات في وقت سابق هذا العام.

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي بلغاريا اليوم بإغلاق قطاع سعته خمسة آلاف متفرج في ملعب فاسيل ليفسكي الوطني عندما تواجه إنكلترا في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتم إغلاق قطاع من المدرجات سعته ثلاثة آلاف متفرج عندما تستضيف بلغاريا نظيرتها جمهورية التشيك في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيتم وضع لافتة ضخمة فوق المقاعد الفارغة في المباراتين تحمل شعار "الكرة للجميع".

