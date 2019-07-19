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كأس أمم إفريقيا 2019
تصفيات يورو 2020

"يويفا" يعاقب الاتحاد البلغاري لكرة القدم

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عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة بلغاريا بخوض مباراتيها المقبلتين على أرضها في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 في ملعب سيتم إغلاق قطاعات به بسبب تصرفات عنصرية من جماهيرها.

AFP

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا انضباطيا ضد الاتحاد البلغاري لكرة القدم بعد تصرفات جماهيره أمام كوسوفو وجمهورية التشيك في التصفيات في وقت سابق هذا العام.  

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي بلغاريا اليوم بإغلاق قطاع سعته خمسة آلاف متفرج في ملعب فاسيل ليفسكي الوطني عندما تواجه إنكلترا في 14 أكتوبر/تشرين الأول.  

وسيتم إغلاق قطاع من المدرجات سعته ثلاثة آلاف متفرج عندما تستضيف بلغاريا نظيرتها جمهورية التشيك في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.  

وسيتم وضع لافتة ضخمة فوق المقاعد الفارغة في المباراتين تحمل شعار "الكرة للجميع".   
 

يويفا
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