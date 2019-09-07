موعد وكيفية مشاهدة مباراة فرنسا وألبانيا بث مباشر تصفيات يورو 2020

مباراة فرنسا وألبانيا بث مباشر

موعد مباراة فرنسا وألبانيا

البث المباشر لمباراة فرنسا وألبانيا اليوم السبت 7 سبتمبر/ أيلول انطلاقاً من الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فرنسا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة فرنسا وألبانيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

فرنسا لاستعادة التوازن

قبل أقل من شهر على بدء المواسم الكروية، انتكست فرنسا بطلة العالم قبل مواجهتي ألبانيا السبت واندورا الأربعاء المقبل في المجموعة الثامنة.

ويغيب عن الديوك أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي.

ألقى المدرب ديدييه ديشان باللوم على "الروزنامات المجنونة". توقع خسارة بعض اللاعبين لكن ما حصل راهنا كان استثنائيا "لا اختبئ ولدي الكثير منهم الان في الوقت عينه (الإصابات)".

واستدعى ديشان لاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (21 عاماً) بسبب الإصابات في هجومه.

وتبدو المنافسة في هذه المجموعة محتدمة بعد خسارة فرنسا مع تركيا، ليتساوى المنتخبان مع أيسلندا بتسع نقاط، في صراع على البطاقتين المؤهلتين.

وسيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب الأزرق في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عندما تسافر فرنسا إلى آيسلندا ثم تستضيف تركيا التي هزمتها 2-0 في قونية في حزيران/يونيو الماضي.