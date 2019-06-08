مورينو: "حافظنا على الاتصال مع إنريكي طوال الوقت"

وغاب لويس إنريكي مجدداً عن فوز إسبانيا أمس الجمعة 4-1 على جزر فارو في تصفيات يورو 2020. بسبب حالة طوارئ عائلية.

ومع ذلك، كشف مورينو أن إنريكي ساعد الكادر التدريبي بالرسائل "كنت على اتصال مع لويس طوال الأسبوع، ونحن نستعد لهذه اللعبة. تحدثت إليه قبل المباراة حول تشكيلة الفريق لهذا اليوم وناقشنا التكتيكات لمباراة جزر فارو وحافظنا على الاتصال طوال المباراة".

وأضاف مورينو: "أنا هنا لطالما كان المنتخب بحاجتي، لكن لويس يظل مدير الفريق".

وفي مباراة الأمس حقق لاعب فياريال سانتي كازورلا عودته الدولية بعد ثلاث سنوات ونصف من الغياب عن المنتخب.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً لإصابة خطيرة في وتر أخيل نهاية فترة تعاقده مع آرسنال.

وقال مورينو للصحفيين "نحن سعداء للغاية بعودة سانتي. حتى لويس أرسل لنا رسالة تهنئته. نحن على دراية بجودته، ما فعله اليوم ميزة لا تصدق".

