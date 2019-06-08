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دوري أبطال أوروبا
تصفيات يورو 2020

منتخب الجبل الأسود يقيل مدربه تومباكوفيتش

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قال اتحاد الجبل الأسود اليوم السبت إنه أقال الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش مدرب المنتخب بعدما قرر عدم قيادة الفريق في مباراته ضد كوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمس الجمعة.

AFP

وقال اتحاد الجبل الأسود في موقعه على الإنترنت "اتخذ مجلس إدارة اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم قرارا بالإجماع بإعفاء تومباكوفيتش من منصبه بعدما قرر عدم قيادة المنتخب الوطني في المباراة، بجانب أنها كانت مفاجأة غير سارة، يعد تصرف تومباكوفيتش أيضاً انتهاكاً لواجباته الاحترافية كما ينص العقد".  

وأضاف "يأسف المجلس التنفيذي أيضاً أن ضغط بعض الدوائر نتج عنه انسحاب اللاعبين فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش أيضاً من المباراة. أشياء لا علاقة لها بالرياضة هزمت الرياضة وكرة القدم في هذه المناسبة". 
 
وذكرت صحيفة فييستي اليومية أن ضغط مجموعات جماهير من صربيا أدى لانسحاب تومباكوفيتش بالإضافة إلى ستويكوفيتش وإيفانيتش، اللذين ولدا في صربيا، من المباراة ضد كوسوفو.  

وانتهت المباراة التي جرت في المجموعة الأولى بالتعادل 1-1.

 وأقيمت المباراة أمام مدرجات خالية باستاد بودوتشنوست.  
              
 

منتخب الجبل الأسود
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