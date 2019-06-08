منتخب الجبل الأسود يقيل مدربه تومباكوفيتش

وقال اتحاد الجبل الأسود في موقعه على الإنترنت "اتخذ مجلس إدارة اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم قرارا بالإجماع بإعفاء تومباكوفيتش من منصبه بعدما قرر عدم قيادة المنتخب الوطني في المباراة، بجانب أنها كانت مفاجأة غير سارة، يعد تصرف تومباكوفيتش أيضاً انتهاكاً لواجباته الاحترافية كما ينص العقد".

وأضاف "يأسف المجلس التنفيذي أيضاً أن ضغط بعض الدوائر نتج عنه انسحاب اللاعبين فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش أيضاً من المباراة. أشياء لا علاقة لها بالرياضة هزمت الرياضة وكرة القدم في هذه المناسبة".



وذكرت صحيفة فييستي اليومية أن ضغط مجموعات جماهير من صربيا أدى لانسحاب تومباكوفيتش بالإضافة إلى ستويكوفيتش وإيفانيتش، اللذين ولدا في صربيا، من المباراة ضد كوسوفو.

وانتهت المباراة التي جرت في المجموعة الأولى بالتعادل 1-1.

وأقيمت المباراة أمام مدرجات خالية باستاد بودوتشنوست.



