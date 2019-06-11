مشاهدة البث المباشر لمباراة إيطاليا والبوسنة في إطار تصفيات يورو 2020

مباراة إيطاليا والبوسنة واحدة من أبرز وأهم مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2020" إذ يسعى المنتخب الإيطالي لمواصلة تألقه في المجموعة العاشرة حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث الماضية آخرها كان الانتصار خارج ملعبه على مستضيفه المنتخب اليوناني بثلاثية نظيفة، أكدت على عودة الأزوري إلى سابق مستواه بعد أن تلقى صدمة عدم التأهل إلى مونديال 2018 كما أخفق في الصعود إلى نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

من جانبه فإن المنتخب البوسني يخوض اختباراً صعباً جداً خارج ملعبه علماً بأنه يعاني من تذبذب النتائج إذ يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط فقط بعد أن تلقى صدمة الخسارة خارج ملعبه في المرحلة الماضية من فنلندا بهدفين نظيفين.

معلومات البث المباشر

• مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك موعدكم معها مساء اليوم الثلاثاء.

• إيطاليا والبوسنة مواجهة ستنقل في بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD1.

• مباراة إيطاليا والبوسنة ستأتيكم في بث مباشر وحصري في التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

• سينبري للتعليق على مواجهة إيطاليا والبوسنة الزميل حفيظ دراجي وسيسبق المباراة استوديو تحليلي للحديث عن أبرز السمات الفنية للمنتخبين إضافة إلى لقطات من مواجهاتهم السابقة.

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