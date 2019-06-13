مدرب صربيا يدفع ثمن الخسارة الثقيلة أمام أوكرانيا

وجاء في بيان للاتحاد "اتفق الاتحاد الصربي لكرة القدم وكرستاييتش على إنهاء التعاقد بشكل متبادل".

وتأتي الخطوة بعد الخسارة المذلة لصربيا أمام أوكرانيا صفر-5 في تصفيات كأس أوروبا 2020 مطلع الشهر الجاري، علما بأن الفريق فاز على ليتوانيا 4-1 في مباراة أخرى ضمن التصفيات الاثنين الماضي.

وأشاد الاتحاد الصربي بكرستاييتش "لنجاحه في مسابقة دوري الأمم الأوروبية" حيث تصدرت صربيا مجموعتها ضمن المستوى الثالث أمام رومانيا ومونتينيغرو وليتوانيا.

وفي تصفيات كأس أوروبا 2020، تحتل صربيا المركز الثالث في المجموعة الثانية التي تضم أيضا لوكسمبورغ والبرتغال.

وتولى المدافع السابق والبالغ 45 عاما تدريب صربيا قبل مونديال روسيا 2018 حيث عجز عن تخطي الدور الأول، وذلك بعد تعيينه بديلا مؤقتا لسلافو موسلين في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأمضى كرستاييتش معظم مسيرته في ألمانيا مع فيردر بريمن وشالكه كما حمل ألوان بارتيزان على فترتين.

وأشارت الصحف المحلية الى أن تعيين مدرب جديد سيحصل قبل العاشر من تموز/يوليو المقبل، مرجحة قدوم مدرب مونتينيغرو السابق ليوبيشا تومباكوفيتش.