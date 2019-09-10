مدرب البوسنة يتراجع عن استقالته



وأضاف الاتحاد البوسني في بيان "يقدم المجلس التنفيذي للاتحاد البوسني لكرة القدم كل الدعم إلى بروسينتشكي من أجل البقاء في المنصب حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني في تصفيات بطولة أوروبا 2020 مثلما ينص عقده".



وتابع "نحن واثقون أن تغيير المدرب في هذه المرحلة لن يكون له أي تأثير إيجابي. فرصنا في التأهل لبطولة أوروبا عن طريق التصفيات ما زالت واقعية".



وأبلغ بروسينتشكي، الذي قال إنه استقال بعد الهزيمة 4-2 أمام أرمينيا في المجموعة العاشرة بالتصفيات يوم الأحد، الصحفيين في سراييفو بأن العدول عن رأيه كان "قراراً صعباً".



وقال: "عدلت عن رأيي بسبب كل هؤلاء الناس الذين واصلوا دعمي. سيكون من السهل أن أهرب وأقول إن الأمر انتهى لكني قررت البقاء وأتمنى الآن أن ننجح في تغيير الموقف".

