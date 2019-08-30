مانشيني يستبعد كين وتسانيولو لأسباب انضباطية

وكان تسانيولو (20 عاما) لاعب وسط روما، وكين (19 عاما) المنتقل من يوفنتوس إلى ايفرتون الانكليزي ضمن تشكيلة مانشيني في الموسم الماضي بعد تألقهما في الدوري المحلي.

لكنهما استبعدا عن المباراة الأخيرة ضمن دور المجموعات في بطولة تحت 21 عاما التي أقيمت في إيطاليا، بعد تأخرهما عن حضور حصة فيديو، وكما كان متوقعا في الصحافة المحلية مدد مانشيني عقوبتهما لمباريات المنتخب الأول.

وتتصدر إيطاليا المجموعة العاشرة بفارق ثلاث نقاط عن فنلندا بعد فوزها في مبارياتها الأربع، وتحل ضيفة على أرمينيا الخميس ثم على فنلندا الثانية بعدها بثلاثة أيام.

وكان الظهير لوكا بيليغريني، المعار إلى كالياري بعد انتقاله من روما إلى يوفنتوس هذا الصيف، الوجه الوحيد الجديد في التشكيلة.

كما لم يستدع المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي العائد إلى الدوري الإيطالي مع بريشيا.

واستبعد عن التشكيلة قلب الدفاع جورجيو كييلني (35 عاما) بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستبعده عدة أشهر، فاستدعي بدلا منه فرانشيسكو اتشيربي لاعب لاتسيو.

وهنا التشكيلة:

- للمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

- للدفاع: ليوناردو بونوتشي وفرانشيسكو اتشيربي (لاتسيو)، وماتيا دي تيشيليو (يوفنتوس)، ايمرسون بالمييري (تشيلسي الإنكليزي)، أليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، لوكا بيليغريني (كالياري)، أليسيو رومانيولي (ميلان).

- للوسط: نيكولا باريلا (انتر)، براين كريستانتي ولورنتسو بيليغريني (روما)، جورجينيو (تشيلسي)، ستيفانو سنسي (انتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، وفيديريكو كييزا (فيورنتينا) ، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شنهوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، كيفن لازانيا (أودينيزي).