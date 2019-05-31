العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
تصفيات يورو 2020

لوف أدخل المستشفى ويغيب عن المانشافت

من قبل

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة أن مدرب المنتخب يواكيم لوف أدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء قيامه بالتمارين البدنية، وسيحل محله مساعده في المباراتين المقبلتين للمانشافت في تصفيات يورو 2020.

beIN SPORTS

وأدخل لوف مستشفى في فرايبورغ (جنوب-غرب) بسبب معاناته من مشاكل في أحد الشرايين، نتيجة حادث تعرض له قبل أيام. 

وأوضح الاتحاد الألماني في بيان أن المدرب المتوج بكأس العالم 2014، تعرض لإصابة في عضلات صدره خلال التدريب تسببت بضغط على أحد شرايينه، مشيرا إلى أن مساعده ماركوس سورغ سيعوض غيابه عن المباراتين المقبلتين المؤهلتين لكأس أوروبا، وذلك في 8 حزيران/يونيو ضد المضيف منتخب بيلاروسيا، وفي 11 منه أمام ضيفه منتخب إستونيا.

وقال لوف (59 عاما) في بيان الاتحاد الألماني "أشعر أنني بحالة جيدة، لكن علي الاعتناء بنفسي في الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأضاف "أنا على اتصال دائم بأعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب وسنكون أيضا على اتصال عبر الهاتف على هامش المباراتين الدوليتين المقبلتين".

وأوضح الاتحاد الألماني أن سورغ سيلقى مساعدة مدرب حراس المرمى أندي كوبكه ومدير المنتخب أوليفر بيرهوف.

وقال بيرهوف "الأمر الأكثر أهمية هو أن يوغي (لوف) سيستعيد عافيته البدنية كاملة في غضون أيام"، مضيفا "على رغم أنني أستطيع أن أقول لكم إنه يريد العودة إلى ملعب التدريب، إلا أنه محق في الاعتناء بنفسه".

وتابع "ماركوس سورغ وآندي كوبك يعرفان التدريبات والفريق جيدا، وسيناقشان كل شيء مع يوغي على أي حال".

يواخيم لوف
السابق تشيفيرين: كل من يرفض اللعب في
اقرأ
تشيفيرين: كل من يرفض اللعب في كوسوفو هو خاسر
التالي ريفر بليت يتوج بلقب "ريكوبا سو
اقرأ
ريفر بليت يتوج بلقب "ريكوبا سود أميركانا"

آخر الأحداث