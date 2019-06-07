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دوري أبطال أوروبا
تصفيات يورو 2020

كانتي يغيب عن "الديوك" في مباراتي تركيا وأندورا

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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن نغولو كانتي سيغيب عن المنتخب في مباراتي تركيا وأندورا في تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب إصابة في الركبة.

AFP


وأصيب كانتي في التدريبات قبل مباراة فريقه تشيلسي ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي لكنه شارك لمدة 90 دقيقة في الفوز 4-1.  

وانضم اللاعب البالغ عمره 28 عاما إلى تشكيلة فرنسا في الانتصار 2-صفر على بوليفيا في مباراة ودية في نانت يوم الأحد الماضي لكنه لم يلعب.  

وكتب الاتحاد الفرنسي في حسابه في تويتر مشيرا إلى أن المدرب ديدييه ديشان لن يضم أي لاعب بديل "للأسف نغولو كانتي لن يستطيع اللعب في التصفيات ضد تركيا وأندورا بسبب إصابة في الركبة".  

وتحل فرنسا، التي تتصدر المجموعة الثامنة بانتصارين في مباراتين حتى الآن، ضيفة على تركيا في قونيا غدا السبت قبل أن تلعب ضد أندورا بعد ذلك بثلاثة أيام.  

وتضم المجموعة كل من ألبانيا وأيسلندا ومولدوفا.  
         
         

               
 

فرنسا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نغولو كانتي
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