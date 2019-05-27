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دوري أبطال أوروبا
تصفيات يورو 2020

شكوك حول مشاركة الحارس دوناروما مع المنتخب الإيطالي

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Reuters

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الإثنين أن حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما تعرض لاصابة في أوتار الركبة ما يثير الشكوك حول مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتيه ضد اليونان والبوسنة الشهر المقبل ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتعرض الحارس البالغ 20 عاما والذي دافع عن قميص بلاده 12 مرة، للاصابة بعد 20 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه أمام سبال 3-2 في المرحلة الاخيرة من الدوري الإيطالي الأحد.

ونشر النادي اللومباردي بيانا جاء فيه "خضع دوناروما لفحوصات طبية للتحقق من حجم الإصابة، ما أظهر تلفا في عضلة الركبة اليمنى لحارس المرمى".

ومن المرجح أن تستغرق فترة علاج دوناروما من هذه الاصابة حوالي الشهر، ما يطرح الشكوك حول مشاركته مع منتخب بلاده أمام اليونان في 6 حزيران/ يونيو وأمام البوسنة في تورينو في 11 منه ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.

وفشل نادي ميلان في حجز بطاقة مؤهلة لمسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز الخامس في الـ "سيري أ"، وسيكتفي للموسم الثالث تواليا بخوض مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".                                                       

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