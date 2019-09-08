سويسرا تشدد الخناق على إيرلندا

وحسم المنتخب السويسري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر دينيس زكريا (37) وأدمير محمدي (43) وريكاردو رودريغيز (45+3)، قبل أن يختم ماريو غافرانوفيتش المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 87.

واستعادت سويسرا نغمة الانتصارات وحققت الفوز الثاني لها في التصفيات والأول بعد تعادلين مع الدنمارك وجمهورية إيرلندا، فرفعت رصيدها إلى 8 نقاط من أربع مباريات بفارق 3 نقاط خلف جمهورية إيرلندا التي لعبت مباراة أكثر، ونقطة واحدة خلف الدنمارك الثانية والتي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها جورجيا.

ووحدها سويسرا لعبت أربع مباريات في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات.