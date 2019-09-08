العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات يورو 2020

سويسرا تشدد الخناق على إيرلندا

من قبل

شدّد المنتخب السويسري الخناق على نظيره الإيرلندي المتصدر بفوزه الكبير على ضيفه جبل طارق 4-صفر الأحد على ملعب توربيو في سيون في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

AFP

وحسم المنتخب السويسري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر دينيس زكريا (37) وأدمير محمدي (43) وريكاردو رودريغيز (45+3)، قبل أن يختم ماريو غافرانوفيتش المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 87.

واستعادت سويسرا نغمة الانتصارات وحققت الفوز الثاني لها في التصفيات والأول بعد تعادلين مع الدنمارك وجمهورية إيرلندا، فرفعت رصيدها إلى 8 نقاط من أربع مباريات بفارق 3 نقاط خلف جمهورية إيرلندا التي لعبت مباراة أكثر، ونقطة واحدة خلف الدنمارك الثانية والتي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها جورجيا.

ووحدها سويسرا لعبت أربع مباريات في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات.

منتخب سويسرا تصفيات يورو 2020
السابق تصفيات كأس أوروبا 2020: ماكرون
اقرأ
تصفيات كأس أوروبا 2020: ماكرون يعتذر لألبانيا عن خطأ النشيد الوطني
التالي رومانيا تستعيد التوازن
اقرأ
رومانيا تستعيد التوازن

آخر الأحداث