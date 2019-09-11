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الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات يورو 2020

ساوثغيت غير راضٍ عن أداء دفاع المنتخب الإنكليزي

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قال غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا إنه يجب اللعب بقوة دفاعية أكبر والتخلص من "الأخطاء السخيفة" التي وقعت خلال الفوز 5-3 على كوسوفو بتصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الثلاثاء.

Reuters

وتقدمت كوسوفو بهدف بعد 35 ثانية من البداية بعد خطأ من المدافع مايكل كين ورغم أن إنكلترا ردت بتسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول فإنها عانت من نهاية متوترة بعد استقبال هدفين بالشوط الثاني.  

وأوضحت أهداف رحيم سترلينغ وهاري كاين، وثنائية جيدون سانشو، القوة الهجومية للمنتخب الإنكليزي لكن ساوثغيت لم يكن راضيا عن أداء الخط الخلفي.  

وأبلغ ساوثغيت الصحفيين "كان الأمر غريبا. نقاط القوة ونقاط الضعف كانت واضحة أمام الجميع. ارتكبنا أخطاء فردية سيئة وبدأنا بشكل سيء. لقد أعجبني كيفية التعافي بعد الخطأ المبكر. كان من الرائع استغلال الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول".  

وأضاف "شهدت الفترة القصيرة بعد الاستراحة أخطاء سخيفة وقرارات سيئة والافتقار للتغطية في الخط الخلفي. جعلنا المباراة غير مريحة بالنسبة لنا. كانت هناك أخطاء مثيرة للقلق، لقد ارتكبنا أخطاء بدائية يجب التعلم منها".  

المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت
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