ساوثغيت غير راضٍ عن أداء دفاع المنتخب الإنكليزي

وتقدمت كوسوفو بهدف بعد 35 ثانية من البداية بعد خطأ من المدافع مايكل كين ورغم أن إنكلترا ردت بتسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول فإنها عانت من نهاية متوترة بعد استقبال هدفين بالشوط الثاني.

وأوضحت أهداف رحيم سترلينغ وهاري كاين، وثنائية جيدون سانشو، القوة الهجومية للمنتخب الإنكليزي لكن ساوثغيت لم يكن راضيا عن أداء الخط الخلفي.

وأبلغ ساوثغيت الصحفيين "كان الأمر غريبا. نقاط القوة ونقاط الضعف كانت واضحة أمام الجميع. ارتكبنا أخطاء فردية سيئة وبدأنا بشكل سيء. لقد أعجبني كيفية التعافي بعد الخطأ المبكر. كان من الرائع استغلال الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول".

وأضاف "شهدت الفترة القصيرة بعد الاستراحة أخطاء سخيفة وقرارات سيئة والافتقار للتغطية في الخط الخلفي. جعلنا المباراة غير مريحة بالنسبة لنا. كانت هناك أخطاء مثيرة للقلق، لقد ارتكبنا أخطاء بدائية يجب التعلم منها".