روسيا تسقط اسكتلندا ورباعية لبلجيكا في سان مارينو

تابعت روسيا نتائجها الجيدة وأسقطت مضيفته اسكتلندا 2-1 الجمعة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.

وقلبت روسيا تخلفها بهدف، إلى فوز مستحق بعد سيطرتها على المباراة طيلة الدقائق التسعين.

تقدمت اسكتلندا عبر جون مكغين في الدقيقة 10 إثر خطأ من الحارس الروسي حين ارتدت منه كرة عرضية، وعادلت روسيا عبر ارتيم دزيوبا في الدقيقة 40 وحققت الفوز في الدقيقة 59 بهدف عكسي من ستيفن أودونيل إثر عرضية من الكسندر غولوفين.

وسنحت لروسيا فرصاً كثيرة وكان بمقدورها الخروج بنتيجة أكبر لو أحسنت استثمار محاولاتها.

وباتت آمال اسكتلندا باحتلال أحد المركزين اولين ضعيفة للغاية بعد تلقيها خسارتها الثالثة في خمس مباريات، فيما حققت روسيا انتصارها الرابع مقابل خسارة.

وتملك اسكتلندا امل خوض الملحق في مارس بعدما تصدرت مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية.

وحققت بلجيكا فوزها الخامس بسحقها مضيفتها سان مارينو 4-0. تعاقب على الأهداف ميشي باتشواي هدفين (43 من ركلة جزاء و90+2)، ودرايز ميرتينز (57) وناصر الشاذلي (63).

وفي المجموعة عينها تعادلت قبرص مع كازاخستان 1-1.

تتصدر بلجيكا برصيد 15 نقطة أمام روسيا 12 نقطة الثانية، وكازاخستان الثالثة برصيد 7 نقاط أمام اسكلتندا الرابعة 6 نقاط وقبر خامسة بـ4 نقاط وسان مارينو دون نقاط.