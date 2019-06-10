تصفيات يورو 2020: كوسوفو تصدم بلغاريا وأوكرانيا تواصل التحليق

على الملعب الوطني "فاسيل ليفسكي" بصوفيا، تقدّم صاحب الأرض بفضل هدفي إيفيلين بوبوف (43) وكريستيان ديميتروف (55) ومن ثم نجحت كوسوفو في قلب الطاولة على مراحل عبر ثلاثية كاملة لميلوت راشيكا (14) وفيدات موريكي (64) وإلباسان راشاني (90+3).

من جهتها، تغلبت جمهورية التشيك على مونتينغرو بثلاثية نظيفة دونها، جاكوب يانكتو (18) وبوريس كوبيتوفيتش (49 من خطأ في مرمى فريقه) باتريك تشيك (82 من ركلة جزاء).

وماتزال إنكلترا التي تنقصها مباراتان حتى الآن متصدرة للمجموعة الأولى بـ 6 نقاط متفوقة على جمهورية التشيك بفارق الأهداف، في حين قفزت كوسوفو إلى المركز الثالث بـ 5 نقاط وبقيت مونتينغرو رابعة وبلغاريا متذيلة بنقطتين لكل منهما.

المجموعة الثانية

واصلت أوكرانيا تحليقها في المجموعة الثانية بتحقيقها فوزاً ضئيلاً على ضيفتها لوكسمبورغ بفضل هدف يتيم لرومان ياريمشوك (6).

واستعادت صربيا أملها بقوة بعد فوزها الكبير على ضيفتها ليتوانيا (4-1).

وقع أهداف أهل الدار ألكسندر ميتروفيتش من ثنائية (20 و34) ولوكا يوفيتش (35) وآدم ليايتش (90+2)، بينما سجل الهدف الليتواني الوحيد أرفيداس نوفيكوفاس.

بهذه النتائج، تستمر أوكرانيا في صدارتها بـ 10 نقاط بعيداً عن أقرب ملاحقيها لوكسمبورغ بـ 4 نقاط وصربيا الثالثة بذات الرصيد (تنقصها مباراة) والبرتغال الرابعة بنقطتين (تنقصها مباراتان) وليتوانيا المتذيلة بنقطة واحدة (تنقصها مباراة).