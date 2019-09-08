تصفيات يورو 2020 - أرمينيا تهزم البوسنة وتستعيد آمالها

استعاد المنتخب الأرميني آماله في تأهل تاريخي إلى يورو 2020 بفوزه المثير 4-2 على حساب ضيفه منتخب البوسنة، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة من منافسات المجموعة عاشرة ضمن التصفيات.

افتتح نجم روما الإيطالي الجديد هنريك مخيتاريان التسجيل لأرمينيا في الدقيقة (3) وضاعف اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة (66)، قبل أن يخطف هوفهانيس هامباردزوميان هدف الفوز في الدقيقة (77)، ثم أضاف ستيبان لونتشار الهدف الرابع بالخطأ في مرماه (90)، فيما سجل نجم روما الآخر إيدين دجيكو (13) وعامر غوجاك (70) هدف البوسنة.

بهذا الفوز رفع منتخب أرمينيا رصيده إلى 9 نقاط وارتقى إلى المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف فنلندا الثانية و6 خلف إيطاليا المتصدّرة، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع.