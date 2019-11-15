تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها

وتدين فنلندا بفوزها إلى مهاجم نوريتش سيتي الإنكليزي تيمو بوكي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و75 بعدما افتتح لها مهاجم باتي بوريسوف جاسه تيومينن التسجيل في الدقيقة 21.

وحجزت فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، البطاقة الثانية عن المجموعة ولحقت بإيطاليا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى.

وهو الفوز السادس لفنلندا في التصفيات مقابل ثلاث هزائم فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، فيما منيت ليشتنشتاين بخسارتها السابعة مقابل تعادلين فبقيت في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وحققت فنلندا الأهم بكسبها النقاط التي كانت بحاجة إليها لحسم البطاقة قبل الجولة العاشرة الأخيرة التي تحل فيها ضيفة على اليونان الإثنين المقبل.

وفي مباراة ثانية، صعدت اليونان إلى المركز الثالث مؤقتا بفوزها على مضيفتها أرمينيا بهدف وحيد سجله مهاجم باوك سالونيك ديميتريوس ليمنيوس في الدقيقة 34.

ورفعت اليونان رصيدها إلى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أرمينيا التي تراجعت إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن البوسنة.

وفي مباراة ضمن المجموعة السادسة، أكرمت النرويج وفادة ضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها توري ريغينيوسن (4) وإيفر فوسيوم (8) وألكسندر سورلوت (62 و65).

وعززت النرويج موقعها في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف رومانيا الثالثة والتي تستضيف السويد الثانية لاحقا.

