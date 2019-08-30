تصفيات كأس أوروبا 2020: سارابيا في تشكيلة إسبانيا للمرة الأولى



استدعي الجناح الجديد لنادي باريس سان جرمان الفرنسي بابلو سارابيا الى المنتخب الإسباني للمرة الأولى في أول تشكيلة يعلنها روبرت مورينو منذ أن استلم الاشراف على "لا فوريا روخا" حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، وذلك بعد استقالة لويس أنريكي من منصبه.

ويأتي الاعلان عن التشكيلة الأولى لمورينو وسط أجواء حزن تخيم على المنتخب والكرة الإسبانية بشكل عام بعد اعلان أنريكي عن وفاة ابنته تشانا البالغة من العمر 9 أعوام فقط، بعد صراعها لمدة خمسة أشهر مع مرض سرطان العظام، وهو السبب الذي دفع أصلا الى قرار التخلي عن مهمته مع المنتخب.

وغاب أنريكي عن وظيفته مع المنتخب منذ آذار/مارس الماضي قبل أن يتخلى نهائيا عن المنصب في حزيران/يونيو لأسباب عائلية "قاهرة".

وفي أول تشكيلة له كمدرب رابع لمنتخب إسبانيا في غضون سنة (بعد جولن لوبيتيغي وفرناندو هييرو وأنريكي)، قرر مورينو الاستعانة بجناح سان جرمان سارابيا الذي انتقل الى النادي الباريسي هذا الصيف، كما ضم للمرة الأولى مدافع أتلتيك بلباو أوناي نونيز الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا دون 21 عاما في حزيران/يونيو الماضي.

واستعان مورينو أيضا بلاعب آخر من تشكيلة أبطال أوروبا لدون 21 عاما بشخص داني سيبايوس الذي يدافع حاليا عن ألوان أرسنال الإنكليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وتلتقي إسبانيا في الخامس من أيلول/سبتمبر مع رومانيا في بوخارست ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، قبل أن تستضيف جزر فارو بعدها بثلاثة أيام في المدينة الشمالية خيخون.

ويتصدر أبطال أوروبا لعامي 2008 و2012 مجموعتهم بعد فوزهم بمبارياتهم الأربع الأولى، بفارق 5 نقاط عن كل من السويد ورومانيا.



- التشكيلة:

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كبيا اريزابالاغا (تشلسي الإنكليزي)، باو لوبيز (روما الإيطالي)

للدفاع: خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، جوردي ألبا (برشلونة)، ماريو هيرموسو (أتلتيكو مدريد)، سيرخيو راموس وداني كارفاخال (ريال مدريد)، أوناي نونيز (أتلتيك بلباو)، دييغو لورنتي (ريال سوسييداد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)

للوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري هرنانديز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ساول نيغيز (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويز (نابولي الإيطالي)، داني باريخو (فالنسيا)، داني سيبايوس (أرسنال الإنكليزي)، تياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)، سوسو (ميلان الإيطالي)

للهجوم: ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد)، رودريغو مورينو (فالنسيا)، باكو الكاسير (بوروسيا دورتموند الألماني)، بابلو سارابيا (باريس سان جرمان الفرنسي).