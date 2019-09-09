تصفيات كأس أوروبا 2020: بولندا تواصل نزيف النقاط

واصلت بولندا نزيف النقاط بسقوطها في فخ التعادل أمام ضيفتها النمسا صفر-صفر الإثنين في وارسو في قمة الجولة السادسة للمجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي تفشل فيها بولندا في تحقيق الفوز بعد خسارتها أمام مضيفتها سلوفينيا صفر-2 الجمعة، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة وباتت على بعد نقطتين فقط من سلوفينيا التي استغلت تعثر النمسا وانتزعت منها المركز الثاني بفوزها 3-2.

ورفعت سلوفينيا رصيدها إلى 11 نقطة مقابل 10 نقاط للنمسا.

وفي مباراة ثالثة في المجموعة ذاتها، خسرت لاتفيا أمام مقدونيا بهدفين نظيفين سجلهما غوران بانديف (14) وإينيس برذي (17).

