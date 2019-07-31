الهولندي فانت شيب مدرباً للمنتخب اليوناني

وسيخلف فانت شيب (55 عاماً) المولود في كندا المدرب الوطني أنجيلوس أناستاسياديس الذي اقيل من منصبه بعد 8 اشهر من تسلمه مهامه، خاض خلالها 7 مباريات وحقق الفوز في اثنتين منها فقط.

دافع فانت شيب عن ألوان فريق أياكس امستردام بين عامي 1981 و1992، ولعب في صفوف جنوى الإيطالي بين عامي 1992 و1996. كما ارتدى قميص المنتخب الوطني الهولندي في 41 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين بين 1986 و1995.

وبعد اعتزاله كرة القدم زاول مهنة التدريب في هولندا وتنقل بين عدة أندية على غرار زفوله (2017-2018)، أياكس (2009) وتفنتي (2001- 2002)، كما أشرف على ملبورن سيتي الاسترالي وغوادالاخارا المكسيكي، إلى جانب شغله منصب المدرب المساعد للمنتخب الهولندي بين 2004 و2008.

وكان أناستاسياديس الذي عين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مدرباً لمنتخب اليونان بطل أوروبا عام 2004 على حساب الدولة المضيفة البرتغال، قد أقيل من منصبه بسبب نتائجه المتواضعة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، إذ قاده إلى فوز يتيم على حساب ليشتنشتاين 2-صفر في المرحلة الاولى، قبل ان يتعادل أمام البوسنة والهرسك 2-2، ويخسر على أرضه أمام إيطاليا صفر-3 وأرمينيا 2-3، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط.



