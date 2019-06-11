كان المنتخب البوسني البادئ بالتسجيل عبر نجم روما الإيطالي إيدين دجيكو في الدقيقة (32)، لكن المنتخب الإيطالي عاد في المباراة وأدرك التعادل في مناسبة أولى عبر لورنزو إينسيني في الدقيقة (49) وخطف هدف الفوز عبر ماركو فيراتي في الدقيقة (86).

رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن منتخب فنلندا الثاني والفائز على منتخب ليشتنشتاين (الأخير بلا نقاط) بثنائية نظيفة.

في المجموعة ذاتها، عاد منتخب أرمينيا بفوز ثمين من خارج أرضه على منتخب اليونان 3-2، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن المنتخب اليوناني الذي تراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن البوسنة الخامسة.