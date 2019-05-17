إنريكي يغيب عن إعلان لائحة منتخب إسبانيا

وابتعد إنريكي من منصبه لمدة شهرين "لأسباب عائلية قاهرة"، وكان لابد من استبداله بمساعده روبير مورينو خلال المباراة ضد المضيفة مالطا (2-0) في 26 آذار/مارس الماضي. ثم طلب الاتحاد الإسباني بعد ذلك من الجميع "سرية واحترام خصوصية" المدرب (49 عامًا).

وبحسب وسائل الإعلام الاسبانية فإن إنريكي تلقى الدعم الكامل من الاتحاد الإسباني. لكن إذا استمر غياب المدرب، ذكرت إذاعة ماركا أن حل "الاستمرارية" يمكن أن يكون تعيين أبيلاردو فرنانديز، الصديق الكبير للويس إنريكي والمدرب الحالي لديبورتيفو ألافيس.

واستلم إنريكي الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني عقب الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف الماضي.

وكانت إسبانيا حاملة اللقب 3 مرات افتتحت تصفيات المجموعة السادسة بفوز صعب على النرويج 2-1 في فالنسيا في 23 آذار/مارس الماضي، ثم تغلبت على مالطا 2-صفر في 26 منه.

وتلعب إسبانيا مع مضيفتها جزر فارو في 7 حزيران/يونيو المقبل قبل أن تستضيف السويد في العاشر منه بملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وشهدت التشكيلة الاسبانية عودة لاعب وسط ريال مدريد إيسكو وقائد فياريال سانتي كازورلا الغائب عن المنتخب منذ 2015.

وفي حين تعتبر عودة إيسكو (27 عاما) منطقية بعدما استعاد مكانته أساسيا في ريال مدريد عقب عودة مدربه القديم الجديد الفرنسي زين الدين زيدان بعدما عانى بقيادة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فإن عودة كازورلا تعتبر مفاجأة.

واستعاد كازورلا (34 عاما، 77 مباراة دولية)، أفضل مستوياته مع فريقه فياريال المنتقل إليه من أرسنال الانكليزي بعد معاناة فترة طويلة من إصابة في وتر أخيل كادت ترغمه على اعتزال اللعب.

وهنا اللائحة:

- لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وكيبا اريسابالاغا (تشيلسي الإنكليزي) وباو لوبيز (بيتيس).

- للدفاع: جوردي ألبا وسيرجي روبرتو (برشلونة) وخيسوس نافاس (إشبيلية) وسيرجيو راموس وداني كارفاخال (ريال مدريد) وإينييغو مارتينيث (اتلتيك بلباو) ودييعو يورنتي (ريال سوسييداد) وماريو هيرموسو (اسبانيول برشلونة) وخوسيه لويس غايا (فالنسيا).

- للوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) ورودريغو هرنانديز (أتلتيكو مدريد) وإيسكو وماركو أسنسيو (ريال مدريد) وفابيان رويز (نابولي الإيطالي) وداني باريخو (فالنسيا) وسانتي كازورلا (فياريال).

- للهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) ورودريغو مورينو (فالنسيا) وياغو أسباس (سلتا فيغو) وميكل أويارزابال (ريال سوسييداد).