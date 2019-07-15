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كأس أمم إفريقيا 2019
تصفيات يورو 2020

إقالة أناستاسياديس من تدريب المنتخب اليوناني (تقرير)

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قرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم إقالة أنغيلوس أناستاسياديس من تدريب المنتخب الوطني بعد ثمانية أشهر فقط على استلامه المهمة، وذلك بحسب ما كشفت الإثنين الوكالة الوطنية للأخبار "أثينا".

Reuters

ولم يصدر أيّ إعلان رسمي عن الاتحاد بشأن إقالة المدرب البالغ 66 عاماً بانتظار التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض الذي سيحصل عليه أناستاسياديس مقابل ما تبقى من عقد العام الواحد الذي مضاه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولم يحقق المنتخب اليوناني سوى فوزين من أصل 7 مباريات خاضها بقيادة هذا المدرب الذي أشرف سابقاً على منتخب قبرص بين 2004 و2011 وعدة فرق مثل باناثينايكوس، باوك ثيسالونيكي وأيراكليس ثيسالونيكي.

وتقبع اليونان حالياً في المركز الرابع ضمن مجموعتها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 برصيد 4 نقاط، مقابل 12 لإيطاليا المتصدرة التي تغلبت على أبطال أوروبا 2004 بثلاثية نظيفة حين واجهتهم الشهر الماضي على الملعب الأولمبي في أثينا، حيث خسروا أيضاً بعدها بأيام معدودة أمام أرمينيا 2-3.

وتخوض اليونان مباراتها المقبلة خارج ملعبها ضد فنلندا في الخامس من أيلول/سبتمبر ضمن الجولة الخامسة.
 

المنتخب اليوناني
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