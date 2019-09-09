أذربيجان تنتزع تعادلاً تاريخياً من كرواتيا

وافتتح وصيف بطل مونديال روسيا 2018 التسجيل بفضل قائده المخضرم لوكا مودريتش من ركلة جزاء (11) في ذكرى عيد ميلاده الـ 34، فيما عادل أصحاب الأرض بفضل البديل تمكين خليلزادا (72).

وانفردت كرواتيا بالصدارة مؤقتاً برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، بفارق نقطة واحدة أمام سلوفاكيا وشريكتها السابقة المجر التي أهدرت فرصة انتزاع الصدارة بتعثرها من ضيفتها سلوفاكيا 2-1، إذ سجّل للضيوف ماك وبوزنيك (40 و56) مقابل هدف لسشوبوزالي (50).

في المقابل حصدت أذربيجان متذيلة المجموعة نقطتها الأولى في التصفيات بعد أربع خسارات.

وسنحت الفرصة الأولى لكرواتيا بعد تسديدة من خارج المنطقة لمودريتش صدها الحارس إميل بالاييف على دفعتين (6)، قبل أن يفتتح لاعب وسط ريال مدريد الإسباني التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد على أنتون كريفوتسيوك، فسددها بنجاح في أسفل الزاوية اليسرى (11).

وأهدر أنتي ريبيتش بعد دقيقتين هدف التعزيز بعدما انفرد بالحارس بالاييف إثر تمريرة في العمق من نيكولا فلاسيتش.

ولاحت لأصحاب الأرض فرصة التعديل بفضل راميل شاداييف الذي اخترق منطقة الجزاء وسدّد كرة أنقذها دومينيك ليفاكوفيتش بقدمه على طريقة حراس مرمى كرة اليد (32).

وحاولت كرواتيا مرة جديدة من خارج المنطقة بتسديدة لفلاسيتش صدها الحارس ببراعة (42).

ونجحت أذربيجان في إدارك التعادل عبر ديميتري نازاروف بعد تمريرة من كارا كاراييف في عمق الدفاع الكرواتي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبدأ المنتخب كرواتيا الشوط الثاني ضاغطاً فسدد برونو بيتكوفيتش كرة أرضية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأذربيجاني.

ومرة جديدة وقعت أذربيجان في فخ التسلل بعدما ألغى الحكم هدف مهير إيمرلي (67)، قبل أن تقتنص التعادل في الدقيقة 72 بفضل البديل خليلزادا الذي تلقى كرة من سيداييف فتوغل وراوغ ثلاثة لاعبين داخل المنطقة وسددها بقوة عجز الحارس عن صدها (72).

وتبادل المنتخبان الفرص بدون تغيير النتيجة.