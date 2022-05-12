وسيقام الملحق العالمي، المؤهل إلى مونديال 2022، بين كوستاريكا ونيوزيلندا في 14 حزيران/يونيو في الدوحة.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة، بين كوستاريكا رابعة تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا المتأهلة عن أوقيانوسيا، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، ليشارك في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وإسبانيا واليابان.

وسيواجه منتخب الإمارات منتخب أستراليا في ملحق قاري في الدوحة في 7 حزيران/يونيو لتحديد خامس آسيا، والفائز بينهما يلاقي بيرو خامسة أميركا الجنوبية في 13 منه في العاصمة القطرية أيضاً. يتأهل الفائز إلى المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس.